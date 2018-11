A última sexta-feira, dia nove de novembro, foi um marco para a área da saúde, uma data especial para Lindóia do Sul, para a macrorregião e, principalmente, para o Hospital Dra. Izolde Dalmora. A inauguração da Ala Geriátrica, Dr. Zoé Dalmora, reuniu mais de 350 pessoas de toda a região Oeste de Santa Catarina, pessoas de outros estados e a população lindoiense, que prestigiou e aplaudiu o empreendimento com investimento de mais de R$ 1,6 milhões, com 15 novos leitos, auditório e ambulatório, distribuídos em 573 metros quadrados de área construída.



O ato inaugural emocionou a todos. Inicialmente o padre local, Tiago Willian Souza abençoou a nova obra. A jovem Joana, filha dos diretores do hospital Joércio e Claudia Dalmora, simbolizou a paz soltando uma pomba branca. Após houve o descerramento da fita inaugural e o músico, Maikon Kiekow conduziu o público às novas instalações ao som de saxofone. Visitantes de vários municípios, entre eles prefeitos, vice-prefeitos, autoridades e reapresentantes do setor de saúde, de assistência social e de diversas entidades, bem como o público em geral, se acomodou nas novas instalações, cuidadosamente decorada para a ocasião.



As emoções continuaram durante todo o evento. O diretor do hospital homenageou a esposa Claudia e a filha Joana e conduziu ambas à mesa de honra, acomodando-as ao seu lado. Um vídeo institucional retratou o trabalho e ações do hospital e em seguida os alunos da Oficina Municipal de Flauta Doce do Cras e da Diretoria de Cultura, fizeram uma apresentação encantadora.



A saudosa Dra. Izolde Berenice Hubner Dalmora, foi lembrada no ato por uma homenagem prestada pela cunhada, Claudia Dalmora. Autoridades locais como ex-prefeitos, ex-vice -prefeitos, colaboradores mais antigos do hospital e outras pessoas que marcaram a trajetória da instituição, receberam placas condecorativas. Cada momento foi registrado pela imprensa da região, presente no evento.



O diretor do hospital, Joércio Dalmora, destacou os serviços e atendimento humanizado que a instituição oferece. Fez um breve histórico, focando no novo modelo de gestão aplicado após ele próprio assumir a entidade, instalar a Unidade de Cuidados Prolongados (UCP), atendimento em saúde mental, raio x digital, além dos demais serviços e agora a Ala Geriátrica. “Fui chamado de louco por investir em um município pequeno, longe de grandes centros. Mas a intenção minha e de minha família é permanecer sempre em Lindóia do Sul, porque acreditamos nas pessoas, na cidade e que o crescimento e o desenvolvimento sejam retomados para tornar nosso município ainda melhor”.



Segundo ele, todas as administrações municipais de Lindóia do Sul, as anteriores e atual, sempre foram parceiras do hospital.”De contrapartida dispomos de atendimento gratuito 24 horas ao dia aos munícipes. Também temos parceria com o Estado e com o Sistema Único de Saúde”, acrescenta.



Joércio elogiou sua equipe de 54 colaboradores, os quais atuam com ética, responsabilidade e muito amor na função, permitindo que o hospital seja referência em saúde. O diretor também agradeceu aos familiares e a todo o público presente por prestigiar a inauguração. “Entregamos essa obra para a população de toda a macrorregião, porque o hospital é para atender pacientes dos municípios do Oeste, Meio-Oeste e de qualquer cidade catarinense”.



No futuro, a direção do Hospital Dra. Izolde Dalmora quer descerrar novamente uma fita inaugural. “Estamos com um projeto tramitando no Ministério da Saúde aguardando portaria, onde inclui um módulo com 15 leitos para a UCP e outra ala com mais 04 leitos para atendimentos na área de saúde mental”, explica.

Ícone da saúde lindoiense

O hospital de Lindóia do Sul se destaca há décadas pelo atendimento e serviços prestados. O médico Dr. Zoé Dalmora foi um ícone da saúde lindoiense, desde 1979 quando formou-se em medicina, adquiriu o hospital local e passou a atuar na profissão, sempre ao lado da sua esposa, Izolde Dalmora (em memória), até a partida da companheira em 1993.



Durante a inauguração da Ala Geriátrica que leva seu nome, ele relembrou que realizava vários procedimentos como cesarianas, partos, cirurgias diversas e todos os atendimentos possíveis. “Muitos lindoienses vieram ao mundo pelas minhas mãos”, recordou.



Administrando seus empreendimentos em Santa Maria, RS, o médico destaca que presta assessoria de gestão hospitalar. Ele destacou que o seu irmão, Joércio, está na contramão da realidade dos hospitais de pequenas cidades, os quais estão fechando suas portas e em Lindóia do Sul está expandindo as instalações e serviço.



Segundo ele, a saúde requer gestão eficiente para manter o atendimento a população e o hospital local possui uma excelente gestão, dessa forma está dispondo de novos serviços e ampliação.



Demais pronunciamentos



O prefeito de Lindóia do Sul, Genir Loli, recordou as ações em conjunto com o hospital que realiza desde que era secretário Municipal de Saúde e agora que é chefe do executivo local, atua para manter e ampliar a parceria, objetivando o cuidado com a saúde dos munícipes.



O vice-prefeito e secretário Municipal de Saúde, Flavio Luiz Benini parabenizou a direção do hospital pela obra, gestão, atendimento humanizado e preocupação com a saúde dos pacientes. Benini confirmou que a Administração Municipal e a secretaria não medirão esforços para manter a parceria com o hospital e oferecer qualidade para a saúde dos lindoienses.



Durante os pronunciamentos, a secretária de Saúde de Videira, Ivanilce Peccin pediu a palavra para elogiar os serviços e atendimento com amor e dedicação que o hospital de Linóia do Sul oferece a todos os pacientes.

Ao final da solenidade o público degustou um coquetel e a noite participou de uma missa alusiva a inauguração do novo espaço.

Saiba mais



Em 1950 iniciaram as primeiras instalações do Hospital Dra. Izolde Hubner Dalmora. Em 1979, a instituição passou a ser de responsabilidade da família Dalmora, que mantém até hoje a gestão, escrevendo uma história de dedicação, de empreendedorismo e inovação ao priorizar a saúde e a vida do ser humano.



O Hospital Dra. Izolde Dalmora é o primeiro de Santa Catarina em instalar uma Unidade de Cuidados Prolongados (UCP), que está em atividade desde o ano de 2014, recebendo pacientes de várias cidades do Oeste catarinense. São pessoas com diferentes enfermidades e que aqui encontraram tratamento humanizado, carinho e afeto da equipe, e melhor qualidade de vida enquanto permaneceram internados.



O Hospital Dra. Izolde Dalmora possui 52 leitos, sendo 15 destinados para Unidade de Cuidados Prolongados, quatro para psiquiatria e os demais para atendimento geral. A equipe multidisciplinar é formada por médicos, enfermeiras, técnicas de enfermagem, fisioterapeutas, nutricionista, fonoaudióloga, assistente social, psicóloga farmacêutica e bioquímicos. A estrutura também conta com laboratório próprio, farmácia, raio X digital, ultrassonografia, bloco cirúrgico, ambulatórios equipados e gerador de energia automatizado.



Atualmente são 54 colaboradores atuando na instituição e o número poderá aumentar para 70 funcionários nos próximos meses.

(Fonte: Olíria Weber Locatelli)