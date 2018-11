Competição aconteceu no fim de semana em Jaraguá do Sul.

O concordiense Matheus Stumpf conquistou o título de bicampeão em sua categoria na Copa Santa Catarina de Taekwondo. A competição foi disputada no fim de semana em Jaraguá do Sul. A competição também serviu como seletiva estadual para a Copa Brasil de Taekwondo, que acontecerá de seis a nove de dezembro no Rio de Janeiro.