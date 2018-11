Nesta quarta-feira (14) a equipe sub-18 da ACF/FMEC enfrentará a equipe de Cunha Porã às 19h pela segunda e decisiva partida da final da liga catarinense, com entrada gratuita no Centro de Eventos.

Após vencer a partida de ida em Cunha Porã no último dia 3 pelo placar de 4 a 1, a equipe da ACF/FMEC necessita de no mínimo um empate no tempo normal para erguer a taça de campeã, em caso de vitória no tempo normal em favor dos adversários a disputa será na prorrogação com 2 tempos de 5 minutos e caso não houver um vencedor a partida será decidida nos pênaltis.

A ACF e a FMEC convidam o torcedor para incentivar a equipe em busca do título, a entrada é gratuita e os portões estarão abertos a partir das 18h30min.

(Fonte: Ricardo Artifon/Ascom/ACF)