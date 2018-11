Uma notícia que foi publicada no site da Rádio Aliança no começo desta semana provocou uma reação, digamos assim, inesperada em parte da opinião pública. A matéria tratou sobre uma reunião da Associação Empresarial de Concórdia na última semana, que abordou vários assuntos. Dentre eles, investimentos no Aeroporto de Chapecó. Isso mesmo que você leu! Uma entidade de Concórdia que defende e apoia investimentos no Aeroporto de Chapecó. Sendo que Concórdia tem o seu aeroporto, que há poucos anos recebeu investimentos, melhorias e que quase resultaram em uma linha aérea. Essa argumentação foi usada na maioria dos comentários que chegaram até a redação da Rádio Aliança.



Qual o "absurdo" dessa posição da Acic Concórdia? Sinto muito em lhe informar, mas não há absurdo nenhum! Vejo a posição da entidade empresarial como perfeitamente natural e factível. Afinal de contas, a nossa porta de saída para o mundo é justamente Chapecó e a maioria das pessoas aqui da região, que dependem de avião para ir a outros lugares do país e do mundo, fazem o seu embarque em Chapecó. Em tempo, o Aeroporto Serafim Bertazzo está em processo de internacionalização. Isso quer dizer que nos próximos meses, voos internacionais poderão ser pegos a 90 quilômetros daqui. Portanto, para voar, o negócio é pegar a SC 283 e ir até Chapecó!



Enquanto que o aeroporto da vizinha cidade recebe voos de grande porte e com demanda mesorregional, que envolve o Oeste Catarinense, Sudoeste do Paraná e Noroeste Gaúcho, o Aeroporto Municipal de Concórdia teve o sonho de ter voos regulares morrer na casca. Hoje, pensar em implantar uma linha aérea regular para Concórdia é utopia. Essa tentativa Já foi feita e não vingou. Principais motivos: custo operacional e pouca demanda. Por outro lado, houve investimentos na reforma da pista de aterrissagem, na iluminação e hoje é possível ter decolagem e aterrissagem no período da noite em Concórdia.



Claro que o Aeroporto de Concórdia não está fadado às moscas. Ele pode ser um importante suporte para aeronaves de pequeno porte e de operação com aeronaves de transporte de pacientes, por exemplo. Tem estrutura de sobra para isso. Mas linha aérea regular, com aviões descendo e subindo a todo momento, não!



Em tempo, quando tentou-se implantar uma linha aérea com a extinta NHT, por que a rota era em direção a São Paulo e não à Florianópolis, que em tese teria maior demanda? Só uma perguntinha, que foi muito difundida na época em que se falou muito sobre linha aérea em Concórdia.



Sobre a iniciativa da Acic Concórdia em manifestar apoio para que haja investimentos no Aeroporto de Chapecó é plausível, compreensível e acima de tudo justificável. Demonstra uma maturidade empresarial, desapegada de um protecionismo localista, do tipo "temos que pensar no nosso e não no deles!" Também reitera que está havendo conversa com outras regiões, pensando na coletividade.



Porém, essa união de esforços que está se desenhando em prol do Aeroporto de Chapecó precisa ser praticada também para a revitalização da SC 283, que é nosso caminho para pegar voos na maior cidade do Oeste Catarinense! É como diz o ditado, "uma mão lava a outra e as duas lavam o rosto".