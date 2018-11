A ousadia dos ladrões tem chamado a atenção. Na madrugada desta terça-feira, dia 13, um Corsa foi furtado na Rua Fortunato Zolet, no Bairro Santa Cruz, em Concórdia. O carro, que é ano 97, branco, quatro portas e tem placas COD-3558, estava na garagem, mas isso não intimidou quem resolveu furtar.

A proprietária, Luciane Scherer Tiecher, relata que ela e o esposo perceberam o furto pela manhã, quando foram pegar o carro para trabalhar. Ela também conta que o veículo não havia sido chaveado. “Infelizmente esquecemos de chavear, até porque achávamos que aqui era um lugar mais tranquilo em relação a isso. Agora soubemos que casas próximas também foram furtadas recentemente “, lamenta ela. “A garagem é ao lado do nosso quarto e não ouvimos barulho algum”, conta Luciane.

Ela também conta que os ladrões deixaram alguns pedaços de ferro na garagem, possivelmente utilizados na hora do furto. “Foi a única coisa que deixaram, mas não sabemos exatamente como fizeram, acredito que empurram o carro até na rua. Não temos nenhuma informação, ninguém viu nada e não temos câmeras. O conselho que dou é que as pessoas não deixem nada aberto”, destaca. “Já temos vizinhos querendo instalar alarmes nos carros e nas casas, com medo também”, ressalta a proprietária.

O Corsa era utilizado pelo casal para levar a filha na creche e para locomoção ao trabalho. Qualquer informação pode ser repassada à Polícia através do 190.