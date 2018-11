A Vigilância Epidemiológica da Gerência Regional de Saúde vai intensificar as ações de combate à dengue no Alto Uruguai Catarinense. Isso porque os focos do mosquito transmissor de doenças como dengue, zika vírus e chikungunya aumentaram significativamente na região na comparação com o mesmo período do ano passado. O biólogo Felipe Giminez destaca que este momento é crítico já que a temperatura elevada favorece a proliferação do mosquito.

No período de 23 a 30 de novembro todos os municípios farão campanhas para intensificar o combate ao aedes aegypti. Neste ano foram registrados 296 focos na região. A situação é mais complicada em Seara (138) e Xavantina (61). “São números muito elevados, considerando o tamanho dos municípios”, afirma o biólogo. Em Concórdia foram registrados 81 focos, 10 em Itá e Lindóia do Sul e Piratuba estão com três cada.

A melhor maneira de combater o mosquito da dengue é evitar os locais com água parada. Segundo Gimenez, ocorreu uma epidemia forte em 2016 e a tendência é que volte agora em 2018. “O risco é muito maior porque a disseminação do mosquito é grande. Tivemos um aumento superior a 700% no número de focos”, enfatiza o biólogo. Ele também ressalta que a população precisa compreender que as doenças transmitidas pelo aedes aegypti têm alta taxa de mortalidade.