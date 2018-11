Competição foi disputada na cidade de Foz do Iguaçu, no Paraná.

Criado em 1993 pelo Mestre Rudemar Dickel, o HAECON-DO, arte marcial que busca a harmonia e o equilíbrio do corpo e da mente com total domínio, já formou centenas de atletas e está presente em várias cidades de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul.

Há pelo menos 17 anos, em parceria com a Fundação Municipal de Esportes de Capinzal, Dickel treina alunos no Ginásio de Esportes Dileto Bertaióli e também no município de Piratuba. Ao longo dos anos muitas foram as competições disputadas, uma delas ocorreu no último final de semana.

Com um grupo de 18 atletas, nove de cada cidade, a equipe conseguiu alcançar o segundo lugar na classificação geral do VI Torneio Internacional Opem de Artes Marciais, que reuniu cerca de 500 atletas de cinco países em Foz do Iguaçu (PR). O atleta Michel Ferreira, na categoria boxe k1 conquistou o cinturão.

(Fonte: Rádio Capinzal)