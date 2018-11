A Polícia Rodoviária Federal em SC inicia nesta quarta-feira (14) a Operação Proclamação da República 2018. Serão cinco dias de aumento na fiscalização nas rodovias federais do estado, visando educar, prevenir, manter a normalidade do fluxo de veículos e reduzir o número de acidentes e vítimas no trânsito. A ação será realizada até as 23h59min de domingo (18).

As principais infrações a serem evitadas são o excesso de velocidade, alcoolemia ao volante, não uso cinto de segurança ou de dispositivos de retenção para as crianças, ultrapassagens indevidas e uso de telefone celular. Para isso, a PRF em Santa Catarina contará com o reforço de 10 policiais rodoviários federais vindos dos estados do Rio Grande do Norte, Maranhão e Mato Grosso.

No ano passado, neste mesmo período de cinco dias foram registrados 141 acidentes, nos quais 180 pessoas se feriram e 04 morreram nas rodovias federais do estado.

Espera-se um aumento considerável no fluxo de veículos principalmente na quarta-feira (tarde/noite), quinta-feira pela manhã e no domingo à tarde. Nestes períodos deverão ser registrados congestionamentos na BR 101 em áreas de atração turística como a região de Itajaí, Balneário Camboriú, Itapema e grande Florianópolis. Atenção especial para a BR 470 no do Vale do Itajaí, devido às obras de duplicação da rodovia.

Como acontece em todos os feriados prolongados, o tráfego de veículos com dimensões excedentes e tipo cegonha será restrito em alguns momentos nas rodovias federais de pista SIMPLES. A restrição visa aumentar a fluidez do trânsito nesse tipo de rodovia, maior parte da malha viária nacional. Nos dias e horários de maior movimento, esses veículos não poderão transitar, independentemente de estarem descarregados ou possuírem Autorização Especial de Trânsito (AET).

Veja os dias e horários:

- 15/11/2018 – (quinta-feira) – 06h às 12h

- 18/11/2018 – (domingo) – das 16h às 22h

(Fonte: Núcleo de Comunicação Social/PRF)