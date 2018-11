Evento fez parte do projeto Sesc, Cidadão do Bem.

A Polícia Militar de Concórdia participou no fim de semana do Projeto "Sesc, Cidadão do Bem", que foi realizado no bairro Santa Rita. O evento foi desenvolvido no último sábado, dia 10.

O evento levou para o bairro serviços como confecção de documentos, oficinas educativas e criativas, corte de cabelo, testes e orientações de saúde preventiva, informações sobre segurança, orientações aos programas sociais e outras atividades.



A Polícia Militar participou do projeto com o Programa Educacional de Resistência às Drogas e a Violência (Proerd), a Patrulha Escolar e o Canil Setorial do 20ºBPM/Fron. Na oportunidade, o Canil Setorial realizou uma apresentação com os cães,. E para o comandante do 20ºBPM/Fron, tenente-coronel Sérgio Rogério Silva de Vargas, atividades como essa aproximam a Polícia Militar da sociedade, aumentando a confiança e credibilidade da instituição.

(Fonte: Polícia Militar).