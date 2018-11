Um bazar que vai comercializar peças de roupas usadas será realizado no próximo sábado, dia 17, na Casinha do Papai Noel, na Rua Coberta em Concórdia, durante o evento Food Rock Festival, promovido pela Rádio Aliança. Os recursos arrecadados pelo bazar serão encaminhados à família do Heitor Silva Sperb, que se recupera em Curitiba, PR, de três cirurgias recentes, para a retirada de um tumor cerebral.

Heitor tem apenas três anos, já passou por 10 cirurgias no total, em função do tumor que foi descoberto há dois anos. Nos últimos meses o problema se agravou e ele precisou ser internado na capital paranaense. Os pais, Chaiane Sperb e Marçal Oliveira, precisaram parar de trabalhar para acompanhar o tratamento do filho. Eles iniciaram uma campanha nas redes sociais para solicitar recursos, que auxiliam na hospedagem, locomoção e alimentação. O tratamento da criança é custeado pelo SUS, mas como ela teve alta do Hospital, mas precisa permanecer em Curitiba, os custos vão aumentar. “Ele passou por três cirurgias recentemente para retirar o tumor. Os médicos deram alta, mas ele precisa ser acompanhado lá e agora com vários profissionais, para garantir a recuperação”, conta a tia do Heitor, Silmara Vitto, que participou do Programa Mesa Redonda da Aliança na terça-feira. “O valor do bazar vai auxiliar na contratação de profissionais que serão necessários a partir de agora. Ele vai precisar de imediato de fisioterapeuta, neuropediatra e fonoaudióloga. Estes serviços ele não terá no Hospital, serão pagos”, explica ela.

O bazar:

Muitas peças foram arrecadadas e serão comercializadas das 09h às 21h com preços que variam de R$ 2,00 a R$ 100,00. O valor das vendas será revertido ao tratamento do Heitor. “É uma forma que encontramos e ajudar. Entendemos que podemos desapegar de muitas coisas e com a ajuda de 20 voluntários conseguimos muitas peças. Também temos apoio de empresas. Estamos separando tudo e posso garantir que quem comprar, além de ajudar o Heitor, vai usufruir de uma roupa em ótimo estado”, comenta a organizadora, Ana Paula Parizotto.

Outras formas de ajudar:

Duas contas bancárias estão disponíveis para quem quiser fazer doações. Uma é no Itaú, Agência 1008, Conta 02771-4. A outra é no Sicoob Transcredi. Agência 3288-3, Conta 19923-0. As duas estão no nome do pai, Marçal Oliveira. O número do CPF dele é 060.563.376-26. Também é possível fazer contato através do telefones/Whatsapp: 49 - 99948-6050, Marçal e 99954-3020, Chaiana.