A 4ª Meia Maratona de Concórdia, que acontece no próximo domingo, 18 de novembro, com largada e chegada da Rua Coberta, teve as inscrições prorrogadas até sexta-feira, 16 de novembro. As inscrições podem ser feitas pela internet, no site da Prefeitura de Concórdia pelo link https://concordia.atende.net/pg=autoatendimento#!/tipo/servico/valor/77/padrao/1/load/0/





Além da meia maratona, haverá corrida e prova de revezamento misto. A distância da meia maratona e do revezamento é de 21.097 metros, e a caminhada de cinco quilômetros. A saída para todas as modalidades está marcada para às 07h30 na Rua Coberta. Durante a inscrição, o participante já imprime o boleto para fazer o pagamento de acordo com as modalidades – meia maratona R$ 50, revezamento R$ 200 e caminhada R$20 – incluso o kit com camiseta e o número. Ao todo, mais de R$ 10 mil em prêmios serão entregues aos vencedores de cada categoria.

(Fonte: Lana Correia Pinheiro/Ascom/Prefeitura de Concórdia).