Bons resultados no final de semana com as equipes da ACF/FMEC

Em um final de semana intenso para as crianças que vestem a camisa da ACF/FMEC, mesmo disputando duas competições em dois dias o resultado foi positivo.



No sábado (10) no Sul-Brasileiro em Vargem Bonita (SC) as equipes Sub-7 e Sub-9 conquistaram o segundo lugar, já no domingo (11) na Copa Apti a equipe sub-8 ficou em segundo lugar e a equipe sub-10 com o título de campeã.



O trabalho realizado nas escolinhas da ACF/FMEC em 2018 atendem a mais de 600 alunos e dão oportunidade a crianças e jovens de estarem praticando algo saudável e fazendo com que estes alunos estejam aprendendo e praticando um esporte que possa fazer parte dos seus futuros, seja ele como forma de trabalho ou lazer.

(Fonte: Ricardo Artifon/Ascom/ACF)