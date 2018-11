Uma pessoa morreu em um grave acidente de trânsito na tarde desta segunda-feira, dia 12, na SC-154, próximo à comunidade de São Roque, interior de Itá.

O motorista do Fusca, placas de Itá, Claudemir Dias Carvalho, 39 anos, morreu no local do acidente. neste automóvel também estava um jovem, que ficou ferido, e foi conduzido para atendimento hospitalar. A identidade desta vítima, bem como o estado de saúde não foram informados.

No Gol, com placas de Itá, estavam dois ocupantes que tiveram ferimentos leves.

A Polícia Militar Rodoviária Estadual está no local e fará o levantamento das causas do acidente.