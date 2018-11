O Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina marcou para esta terça-feira, dia 13, a Sessão de Julgamento dos recursos que pedem a condenação da chapa Pacheco e Massocco por suposto crime eleitoral, relativo às eleições de 2016.



Esse julgamento era para ter sido realizado no dia dez de setembro, mas foi adiado em função do pedido de vistas do desembargador Wilson Pereira Júnior.



Até então, em seu voto, a relatora do processo, desembargadora Luisa Hickel Gamba afirmou estar comprovado o crime de compra de votos por outras pessoas ligadas ao vice-prefeito, mas não está comprovado o envolvimento dos candidatos Pacheco e Massocco.



Conforme informado pela Rádio Aliança, a chapa Pacheco e Massocco, vencedora do último pleito eleitoral em Concórdia, está sendo julgada por possíveis crimes eleitorais, relativos as eleições de 2016. Os processos, ingressados em segunda instância são do Ministério Público e outro do Partido Social Cristão de Concórdia, César Techio, Partido Socialismo e Liberdade de Concórdia e Partido Comunista do Brasil.



Os recorrentes pedem a reversão de decisão de primeira instância, que absolveu Pacheco e Massocco de envolvimento nos possíveis crimes de captação ilícita de sufrágio, abuso de poder econômico, em que pode ter havido compra de voto por combustível nas eleições de 2016, cujo esquema teria sido realizado por pessoas que têm relações com o vice-prefeito Edilson Massocco, através de um grupo de aplicativo de celular.