A Divisão de Investigação Criminal (DIC) abriu inquérito para apurar a autoria do assassinato de Amarildo Roberto Dal Puppo, 39 anos, executado com quatro disparos de arma de fogo no acesso a Linha Pingador, interior de Irani. O crime ocorreu durante o final de semana e o corpo foi localizado dentro do veículo New/Fiesta por volta das 7h30 da manhã do último sábado, dia 10.

A necropsia realizada pelo Instituto Geral de Perícia, apontou que quatro tiros atingiram Amarildo, todos na região do peito.

A suspeita é de que se trate de uma execução, já que os documentos pessoais e o aparelho celular não foram levados pelos bandidos na ação.

Os responsáveis pela investigação irão ouvir familiares e verificar as ligações e mensagens no celular. Através da investigação será possível esclarecer se uma ou mais pessoas participaram do crime e se utilizaram algum veículo para fuga.