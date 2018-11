Neste dia as lojas ficarão abertas até as 22h e descontos podem chegar a 70%

O Comércio de Concórdia já se prepara para mais uma edição da Black Friday, a Sexta-Feira Negra. A campanha de descontos deste ano será em 23 de novembro. Neste dia as lojas deverão ficar abertas até as 22h.

O diretor de campanhas de vendas da CDL, Gabriel Sabino, diz que os lojistas vivem uma fase de otimismo, até mesmo por ser uma data próxima ao pagamento da primeira parcela do 13º salário. “Estamos esperando uma das melhores Blacks já realizadas em Concórdia. O pessoal está mais animado neste período pós-eleição e também pela proximidade com o Natal”.

Na Black Friday os descontos poderão variar de 20% a 70%. Gabriel Sabino ressalta que os consumidores fazem pesquisas de preços e cobram boas promoções. “Hoje é muito fácil ter informações. Durante muitos anos sofremos com essa campanha no Brasil por não oferecer descontos reais, mas atualmente ou se trabalha com promoções honestas ou não se tem sucesso nas vendas”, pontua o empresário.

A campanha em Concórdia é organizada pela CDL e direcionada aos associados da entidade. O material publicitário da Black Friday já está disponível no site da CDL.