Um homem de 54 anos ficou gravemente ferido após cair de uma altura aproximada de sete metros, enquanto realizava serviço de limpeza em um condomínio. O fato foi registrado no fim da manhã desta segunda-feira, dia 11, na Leonel Mosele, no bairro Liberdade.



Conforme o Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia, que atendeu a ocorrência, a vítima estava caída, inconsciente, com escoriações pelo corpo e com traumatismo craniano. O homem, identificado pelas iniciais I.F, foi levado em estado gravíssimo para o pronto-socorro do Hospital São Francisco.



De acordo com relatos, a vítima fazia um trabalho de limpeza na parte externa do prédio, quando por alguma razão acabou despencando. A vítima estava com um acessório chamado "cadeirinha".

(Com informações do repórter André Krüger).