Caminhão carregado com bebida capota no centro de Ipira

Uma acidente grave aconteceu na manhã desta segunda-feira, dia 12, por volta de 09:10h, na Rua XV de Agosto no centro de Ipira. Um caminhão, placas de Curitiba, PR, carregado com garrafas de água capotou, após uma curva, espalhou a carga, atingiu um poste e a cerca de uma casa. Um Corsa que estava estacionado ficou embaixo.

Os Bombeiros de Piratuba foram acionados e fizarm o atendimento da ocorrência. O condutor do caminhão e a esposa tiveram apenas ferimentos leves e não chegaram a ser encaminhados ao H. Não havia ninguém dentro do Corsa.

De acordo com informações apuradas, o caminhão teria ficado sem freio ainda no "morro de Santana", que dá acesso a Ipira, via Peritiba. O veículo teria saltado as lombadas e ao fazer a curva, na Rua XV, o condutor perdeu o controle e capotou.

VÍDEOS - JORNAL COMUNIDADE/ MAGRONADA