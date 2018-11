Aconteceu no último dia 06 de novembro, em Florianópolis (SC), a entrega do Troféu Fritz Müller. O Consórcio Itá foi o vencedor na categoria Recuperação de Áreas Degradadas. O projeto teve como tema: Controle de erosão por técnicas de Engenharia Natural nas encostas da barragem da Usina Hidrelétrica Itá. Estiveram presentes na cerimônia, representando o Consórcio Itá, Jusselei Edson Perin e Josemar Lorscheiter.



O prêmio idealizado pelo Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina (IMA) antiga Fundação do Meio Ambiente de Santa Catarina – FATMA, tem como objetivo reconhecer as empresas e organizações que desenvolvem projetos de preservação ambiental. Na noite da premiação foram reconhecidas 15 organizações com troféu, cada uma em sua categoria. Além delas, outras duas organizações receberam certificado.



Essa é a segunda vez que a UHE Itá do Consórcio Itá é premiada no Prêmio Fritz Muller, ela recebeu ainda outro prêmio na edição de 2016, com o Programa de Formação de Educadores Ambientais - PFEA.

(Fonte: Deizy Marcon/Ascom/Consórcio Itá).