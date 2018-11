Dois novos focos do mosquito transmissor da Dengue foram registrados em Concórdia, na última semana. As larvas foram coletadas em armadinhas. Uma delas na Vila Jacob Biezus e outra no bairro Catarina Fontana. Com a confirmação de mais estes focos, o município totaliza 81 somente em 2018. O número tem um incremento de 300% em relação aos focos confirmados no ano passado, que foram apenas 20. O aparecimento e confirmação dos focos auxiliam na prevenção, já que uma área de 300 metros de raio é monitorada para cada foco encontrado.



Segundo a equipe do Programa de Prevenção a Dengue, o foco encontrado no Catarina Fontana está dentro do raio que abrange o cemitério. Esta é mais uma confirmação de que o mosquito está presente naquela região. Assim, a ação realizada dentro do cemitério na última quarta-feira e repetida na manhã desta sexta-feira, para efeito de tratamento com inseticida, já se adiantou no processo, pois toda a área passa a ser monitorada pelos próximos 60 dias.



Segundo levantamento estadual, em média, o número de focos cresceu 41% nos municípios. O crescimento é relativamente grande, mas o que mais preocupa é quanto aos municípios infestados, que já são 74. Concórdia, apesar do elevado crescimento no número de focos confirmados, não entra neste cálculo. Mas tem municípios vizinhos que estão dentro desta contagem, como é o caso de Seara e Chapecó. Por isso, a necessidade de redobrar os cuidados e não deixar de lado as medidas preventivas é muito grande.

(Fonte: Edila Souza/Ascom/Prefeitura de Concórdia).