Acic debate contrato com a Casan e investimentos no Aeroporto de Chapecó

Diretores da Associação Empresarial de Concórdia (ACIC) estiveram reunidos na tarde desta quinta-feira, dia 07. Na oportunidade, o presidente da entidade, Marcio Zanatta, fez uma explanação sobre a conversa que teve com o presidente ACIC Chapecó, Cidnei Barosi. O assunto em pauta foi a situação do aeroporto de Chapecó. O tema é de extrema importância para empresários do Alto Uruguai Catarinense, que também fazem uso desse aeroporto para se deslocar a outros centros. As autoridades regionais estão mobilizadas na tentativa de assegurar novos investimentos para essa área.

Durante a reunião mensal, outro assunto em discussão foi o Projeto Concórdia Mais Segura, proposto pela empresa associada Speed Redes. Um encontro para tratar sobre o tema aconteceu no gabinete do prefeito de Concórdia, Rogério Pacheco, e reuniu diversas autoridades locais. Na ocasião, os representantes da empresa Speed Redes, Vinicio Vitor Vilbert e Giovani Bilibio, voltaram a detalhar a ideia, que já vem sendo desenvolvida em grandes centros do país, e que pode auxiliar o município, os empresários e a comunidade em geral, através de um sistema integrado de vigilância. Eles reforçaram sobre as vantagens e como seria o funcionamento do sistema. O mecanismo pode auxiliar a Polícia na investigação de delitos e inibir a prática de crimes em estabelecimentos de Concórdia.

A temática “Acessibilidade” voltou a ser discutida pelos diretores da ACIC. A entidade vem debatendo com o Ministério Público sobre os impactos da legislação que trata sobre esse assunto e que trará profundos reflexos para a comunidade local. Segundo o diretor de Projetos Especiais e Infraestrutura, Nadir Mattiello, a legislação é muito rigorosa neste aspecto. O objetivo da ACIC é buscar um entendimento para que a Lei da Acessibilidade cause os menores impactos possíveis à população.

Contrato com a Casan

O tema foi comentado pelo diretor Nadir Mattiello. Uma Comissão, formada na Câmara de Vereadores de Concórdia, está tratando desse assunto. Umas das discussões, levantada pelos vereadores, é a possibilidade de municipalização do sistema de água e esgoto. A questão relacionada à Casan vem sendo discutida há tempos e a ACIC acompanha atentamente os desdobramentos desses debates. O próximo passo da entidade será um encontro com representantes da Comissão Especial criada pelo Legislativo Municipal.

Natal Solidário

O diretor para assuntos comunitários da ACIC, Ângelo Cecchet, falou sobre a proposta de desenvolver uma campanha para atender alunos carentes de uma escola de Concórdia (ainda a ser definida). A ideia é promover um evento, visando a distribuição de brinquedos.

Geração Empreendedora

Durante a reunião mensal desta quinta-feira, a gestora executiva da Associação Empresarial de Concórdia (ACIC), Maria de Lourdes Dal Piaz, comentou sobre o Programa Geração Empreendedora – uma iniciativa da FACISC, coordenada pelos Núcleos Jovem Empreendedor e Mulher Empresária que atende jovens de Concórdia com o apoio da ACIC. O projeto visa despertar o interesse pelo empreendedorismo. Estão sendo repassadas informações sobre empreendedorismo e como os jovens podem se inserir neste processo. São realizadas dinâmicas e discussões acerca do tema proposto. As atividades levam os jovens a uma profunda reflexão sobre a importância de empreender e criar oportunidades de desenvolvimento.

Outros temas

Ainda na reunião mensal, a gestora executiva da ACIC, Maria de Lourdes Dal Piaz, tratou sobre os seguintes temas: Missão Empresarial para a China – Abril 2019, reunião com a suplente Deputada Estadual Rutineia Rossi, Plenária Regional Oeste - FACISC, Planejamento Estratégico Interno equipe da ACIC, Troféu Migrante, Lançamento Caderno Concórdia em Dados, Conneting Women and men for Business em Chapecó, Lançamento Conecta 2019 e Inauguração da Sede da FACISC.



(Fonte: PG Comunicação)