A Associação Empresarial de Concórdia (ACIC) recebeu na manhã desta sexta-feira, dia 08, a suplente de deputada estadual, Rutineia Rossi (PSL). Na oportunidade, diretores da entidade expuseram os principais pleitos e demandas levantadas pela Associação. Foi uma conversa informal, que possibilitou a troca de ideias com a liderança política, que representa o governador eleito na região do Alto Uruguai de Santa Catarina.

Para o presidente da ACIC, Marcio Zanatta, foi uma oportunidade para que a suplente de deputada estadual conhecesse a entidade e soubesse quais as bandeiras que a ACIC tem defendido no decorrer dos anos. Um dos leitos mais importantes é a revitalização da SC-283, que liga Concórdia a Seara. "É sempre importante dialogar com a classe política e reforçar as nossas bandeiras. Sabemos que, a representatividade política, é um elemento fundamental para alcançarmos os objetivos traçados", destaca Zanatta.

"Fiquei muito feliz com o convite da ACIC, como suplente à deputada estadual e presidente do PSL - Concórdia acredito ser de suma importância essa aproximação com a entidade. Queremos estar atentos as demandas dos setores da industria, comércio e dos empresários como um todo, somente com a colaboração de todos conseguiremos enfrentar os novos desafios e fomentar o desenvolvimento municipal e regional", assinala Rutineia Rossi.

Durante a conversa com a suplente de deputado, os diretores da ACIC fizeram suas explanações e ponderações, trazendo suas inferências para o próximo governador do estado, que assume no dia 1º de janeiro de 2019. A ACIC mantém importantes pleitos que visam o desenvolvimento econômico sustentável da região.

(Fonte: PG Comunicação)