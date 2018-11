Uma moto que estava estacionada em frente a casa do propretário, na Travessa Condor, Vila Jacob Biezus em Concórdia, foi furtada na sexta-feira, dia 09. A motocicleta é uma Honda CG-150, ano 2011, preta. A placa é MJA - 5935.

O proprietário esteve na Delegacia de Concórdia no final de semana para registrar o furto. De acordo com o relato no Boletim de Ocorrência, a moto foi estacionada no local ainda na quinta e na sexta-feira pela manhã, ela não estava mais no local.