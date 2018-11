O motorista de um Fiat Palio, placas de Seara, perdeu o controle do veículo, saiu da pista e capotou. O acidente aconteceu na tarde deste sábado, dia 10, na Rua Brasil, Bairro das Nações. O condutor, Adão Borges, de 44 anos, teve escoriações leves e foi atendido pelo Bombeiros e por uma equipe do Samu.

O carro ficou praticamente destruído. Quando as guarnições chegaram no local, o motorista já estava fora do veículo. Ele foi conduzido ao Hospital para avaliação médica.

A Polícia Militar foi acionada e fez o levantamento de informações para apurar as causas do acidente.

Informações: Belos FM