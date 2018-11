A equipe de handebol feminino de Concórdia, comandada pelo técnico Alexandre Schneider, comemorou na tarde deste sábado (10), mais uma conquista.



Desta vez o ouro veio nos Jogos Universitários Brasileiros (JUBs), que foram realizados no município paranaense de Maringá.

Na final a equipe concordiense enfrentou a UNIP/SP, e com uma defesa muito forte e muito concentrada, não deu chances para as adversárias paulistas, mantendo-se na frente do placar deste do início do jogo e vencendo a partida pelo placar de 23 a 19 (1º tempo - 13 a 08).

O técnico Alexandre Schneider, após a partida, comemorou mais esta conquista importante, para a equipe e para a Universidade do Contestado, uma das grandes mantenedoras do projeto do handebol feminino no município.

“Estamos muito feliz com essa conquista do tetracampeonato dos JUBs, uma competição que vem crescendo a cada ano em seu nível técnico e isso nos deixa muito contentes. E claro, queremos agradecer a parceria que temos com a Universidade do Contestado (UnC), pois esse resultado é muito importante para nós, pois ele estava em nossas metas de conquista, e para a continuidade do trabalho, sem dúvidas nenhuma, ele é muito importante”.

Agora a equipe retoma as atenções para as quartas de final da Liga Nacional, que acontecerão nos dias 30 de novembro e 01 de dezembro, quando receberá em seus domínios o Sport Recife de Pernambuco.

(Fonte: Marcos Terras/Ascom/AAU).