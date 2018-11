Fotos: Vale do Itajaí Notícias

Um caminhão Scania com placas de Concórdia e um Gol, placas de Pouso Redondo, bateram na BR-470 em Rio do Sul na madrugada deste sábado, dia 10. O acidente aconteceu no Km 140,3 da rodovia.

A colisão foi frontal e duas pessoas que estavam no Gol ficaram feridas, mas sem gravidade.

De acordo com informações apuradas, o condutor do carro de Pouso Redondo apresentava sinais de embriaguez. Ele foi conduzido ao Hospital e depois levado à Delegacia Civil de Rio do Sul.