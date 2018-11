Por volta de 01h deste sábado, dia 10, um casal chegou bastante assustado na Corporação dos Bombeiros Voluntários de Concórdia, com o filho, um bebê de apenas 19 dias, que estava com obstrução das vias aéreas, ou seja, havia se engasgado enquanto era amamentado. Em uma ação rápida, o bombeiro Edson Klein, que fez o primeiro atendimento, conseguiu salvar a criança.

Klein constatou o problema e de imediato fez os procedimentos indicados e conseguiu fazer com que as vias fossem desobstruídas. Depois do atendimento na Corporação, a criança foi encaminhada ao Hospital São Francisco, para avaliação médica.