Neste sábado (10) e domingo (11) as equipes Sub-7, Sub-8, Sub-9 e Sub-10 terão um final de semana intenso, os jovens atletas disputarão no sábado o Sul-Brasileiro em Vargem bonita com as equipes Sub-7 e Sub-9, já no domingo o Sub-8 e Sub-10 disputam a Copa Apti em Chapecó.



O treinador Pipo utilizou os treinos das últimas semanas para intensificar a preparação das equipes para estas competições,”para buscar bons resultados nestes dois compromissos foi necessário intensificar os treinos nas últimas semanas, para que seja possível mantermos as boas atuações apresentadas durante todo o ano de 2018, ambas equipes são treinadas nas escolinhas da ACF/FMEC na Ser Sadia e vários meninos já vem competindo pelo município e mostrando a força e qualidade das escolinhas da ACF/FMEC”, destacou o treinador.

(Fonte: Ricardo Artifon/ACF)