Um mundo de oportunidades e descobertas que desperta a curiosidade dos alunos, fomenta o uso de ferramentas práticas de aprendizagem e podem agilizar as atividades industriais. O Mundo SENAI, que iniciou na quinta-feira, dia 07, apresentou diversos projetos, desenvolvidos por alunos, que podem ser testados e até mesmo aplicados no dia a dia das empresas. Estão sendo demonstrados à comunidade regional trabalhos como: lavador de bebedouro de aves, balança de índice de massa corporal, estufa para chocar ovos, gerador eólico, construção de casas de bonecas, foguete com propulsão à base de vinagre, e bicarbonato, relógio binário, torno para usinar peças cilíndricas, aquecedor indutivo, dentre outros.

Os depoimentos dos alunos do SENAI-Concórdia e dos alunos visitantes resumem a grandiosidade de cada projeto. “Estudar no SENAI é aproveitar todas as possibilidades que se abrem, através dos trabalhos que desenvolvemos. O SENAI abre nossas mentes para a inovação e, o mais importante, abre as portas para o nosso futuro”. A declaração é do aluno Lucas Orso Bison, do curso Técnico em Informática. Ele e os colegas fizeram uma demonstração sobre o Projeto de Lançamento de Foguetes, premiado durante a XVII Jornada de Foguetes e a XII Mostra Brasileira de Foguetes. Com o aprendizado consolidado em sala de aula, Lucas sonha alto, quer ir mais longe e, para isso, tem intensificado os estudos na área de Astronomia. Os foguetes, desenvolvidos pelos alunos do SENAI-Concórdia, são produzidos à base de canos de PVC e garrafas pets e podem percorrer uma distância de 160 metros.

O aprendizado em sala de aula, consolidando-se em ações práticas para a indústria. Esse foi o conceito dos trabalhos realizados por uma turma do curso de Aprendizagem em Informática. Os alunos estudam no SENAI e trabalham na BRF. Em síntese, os estudantes identificaram problemas que atrapalham o dia a da empresa, transformando essas dificuldades em soluções tecnológicas. Um dos projetos é o Sistema de Controle do Fluxo de Roupas. Os alunos verificaram que muitos uniformes, fornecidos pela empresa aos colaboradores, estavam rasgados, manchados e até mesmo extraviados. Foi criado um aplicativo, cadastrando os nomes dos funcionários, e identificando as condições desses uniformes. A ferramenta permitirá a identificação do funcionário que usou a roupa, bem como as condições em que se encontra a peça, após ser usada. “Com isso, a expectativa é reduzir os problemas detectados com os uniformes”, assinala a aluna Helen Cristina Vilani.

Uma turma do curso de Aprendizagem Industrial – Mantenedor de Sistemas de Automação – foi desafiada a criar um relógio binário, usando luzes ao invés dos dígitos para identificar a hora. Segundo o aluno Eric Perondi foi um trabalho feito em conjunto. A turma inteira participou do projeto. “Foi uma oportunidade para desenvolvermos algo juntos. Todos os alunos tiveram uma importante contribuição para concretizar o trabalho. Estamos felizes com os resultados e satisfeitos com a oportunidade de mostrarmos nosso projeto no Mundo SENAI”, pontua.

Já o curso Técnico em Edificações (articulado) desenvolveu um Concurso de Projetos Arquitetônicos. O desafio foi elaborar um projeto de uma sala comercial para escritório de arquitetura e engenharia. Foram montados noves grupos, que utilizaram as ferramentas tecnológicas disponibilizadas pelo SENAI para a elaboração de seus trabalhos. “Para nós foi um grande desafio. Foi preciso deixar a nossa criatividade fluir para que pudéssemos fazer o melhor projeto possível, dentro do tempo estipulado. Foi mais uma oportunidade de evoluirmos, de aprendermos na prática. Acredito que esse seja o grande diferencial do SENAI”, destaca o aluno Lucas Dal Puppo.

O curso Técnico em Mecânica apresentou diversos trabalhos durante o Mundo SENAI. Um deles foi o Torno para Usinagem de Peças, comandado por um software. Outro projeto mostrado à comunidade foi o Aquecedor Indutivo para Dilatação de Metais. O equipamento permite a dilatação do rolamento para que seja facilmente encaixado nas peças industriais. O material também pode ser utilizado para a esterilização de peças. “É uma aprendizado que fica para a vida. É um conhecimento prático e isso ninguém nos tira”, avalia o aluno do curso Técnico em Mecânica, Anderson Antunes da Cruz.

Alunos de várias escolas da região do Alto Uruguai Catarinense participaram de mais uma edição do Mundo SENAI. Eles tiveram a oportunidade de observar os projetos desenvolvidos pelos estudantes do SENAI-Concórdia e, além disso, conheceram a estrutura da instituição, localizada no Contorno Viário. “Visitar o SENAI e conhecer os projetos realizados em sala de aula é muito importante. Nos dá uma ideia sobre o curso que vamos fazer e a profissão que vamos exercer no futuro. É impressionante a estrutura do SENAI e qualidade dos professores”, sublinha Bruno Camillo, alunos do Colégio Olavo Cecco Rigon (Concórdia).



A diretora regional do SENAI-Concórdia, Silvana Meneghini, comemora a expressiva participação de estudantes e a qualidade dos trabalhos apresentados no Mundo SENAI. “O propósito do Mundo SENAI é abrir as portas à comunidade em geral. É uma oportunidade para que a comunidade visite o SENAI e conheça os projetos desenvolvidos pelos alunos, através das atividades práticas. É uma forma de compartilhar conhecimento, informação e tecnologia com a sociedade. A cada ano o evento ganha mais corpo, impactando fortemente na vida das pessoas”, observa Silvana. O vice-presidente da FIESC, para a região do Alto Uruguai Catarinense, Álvaro Luis de Mendonça, externa o sentimento de satisfação com a realização do Mundo SENAI. “Os projetos apresentados foram de altíssima qualidade, mostrando o quanto os alunos e professores estão empenhados. Foi uma verdadeira imersão no universo das tecnologias voltadas à indústria”, finaliza Mendonça.

(Fonte: PG Comunicação)