Os vereadores de Arabutã aprovaram nesta semana, em primeira votação, o financiamento que prevê a execução de parte de um projeto de pavimentação asfáltica ligando a sede do município até o distrito de Nova Estrela. A pavimentação é muito aguardada pelos moradores daquela região. E apesar disso, a contratação deste financiamento é tratada como preocupante por parte dos vereadores, já que é uma dívida alta, nunca antes contratada pelo poder público municipal.



O financiamento de R$ 3 milhões será contratado junto ao Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE). Os vereadores aprovaram o projeto, mas excluíram a carência de dois anos para iniciar o pagamento. Além disso, o prazo para quitação da dívida não poderá passar de oito anos. Conforme o vereador líder da bancada de situação, Núsio Rübnick, essa pavimentação vai promover o desenvolvimento do município. “É uma forma de valorização dos agricultores e comerciantes, sendo que assim teremos um futuro melhor.



Isolde Ruppenthal, vereadora e presidente da Comissão de Constituição e Justiça, mostrou preocupação ainda com a contrapartida de 20% do valor, que será feito pela prefeitura. “Além disso, o juro de 9,4% mais o IPCA que é variável, é bastante preocupante”, disse. A vereadora acrescentou também que durante os oito anos em que será feita a amortização da dívida, o município não poderá contrair outras dívidas, uma vez que utilizará 80 ou 90% do valor livre que está disponível no município. “Isso quer dizer que não haverá outros investimentos”, acrescentou.



Felipe Patzlaff também se posicionou co preocupação. Segundo ele, é uma operação de crédito inédita para o município. “Estará envolvida três administrações. Outro agravante é a taxa de juros, que não será fixa. Por ser apenas uma parte da obra, é necessário que se tenha consciência no momento da assinatura do contrato, uma vez que estará comprometendo os cofres do município por um longo período”, esclareceu.



O vereador Gerson Artifon se manifestou dizendo que é um projeto de grande importância, principalmente para Nova Estrela e comunidades próximas. “É um valor relevante, mas é necessário que sejam tomados os cuidados necessários para que outras atividades da administração não fiquem comprometidas por conta desse financiamento”. Evelácio Leidow ressaltou a importância de uma avaliação com serenidade. “Se o poder executivo enxergar a luz vermelha acendendo na região, que tenha calma e não utilize esse dinheiro”.



O presidente do Legislativo, Helio Lösh, reiterou que é necessário uma análise detalhada antes de assinar o contrato. “Três prefeitos vão estar trabalhando para o pagamento deste financiamento. Que a prefeita esteja consciente deste projeto”, finalizou.

(Fonte: Ascom/Câmara de Vereadores de Arabutã).