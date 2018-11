Equipe chapecoense é a vice líder do Estadual. Leoas lidera.

O Estadual LCF Feminino vai chegando a sua reta final. Neste sábado, a oitava rodada será movimentada com a equipe da Female recebendo o Seara Futsal no Ser Aurora. A equipe da Female é a vice líder do Estadual. Já o Seara ocupa a terceira colocação e busca manter a posição que vale vaga ás semifinais da competição.



A partida é valida pela sétima rodada. AFFI Irani e Leoas completam a rodada no dia 20/11. Já pela 9ª rodada, na terça-feira(13/11), a equipe da Acoff Concórdia recebe o AFFI Irani no centro de eventos ás 20hs.



A equipe das Leoas lideram o Estadual com 16 pontos.



(Fonte: Assessoria de Imprensa LCF)