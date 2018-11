O Xadrez e o Judô de Concórdia estão de parabéns. Fruto de seu desempenho nos tabuleiros, Leandro Perdomo foi indicado como o melhor enxadrista do Ano pela Federação Catarinense de Xadrez e o Clube Concordiense de Xadrez como o melhor no ano de 2018. Outro indicado é o técnico de judô da FMEC, Edson Lorenzett, pelo desempenho dos judocas locais em competições esportivas em nível estadual e nacional. Com a indicação concorrem ao Troféu Gustavo Kuerten de Excelência no Esporte com entrega no dia 26 de novembro, em Florianópolis.

Os concordienses podem ajudá-los fazendo um cadastro no site do Instituto já que a votação online começa hoje e encerra na próxima terça-feira, 20 de novembro.

"Fui eleito o melhor enxadrista do Ano pela Federação e o Clube Concordiense de Xadrez (CCX), a melhor instituição da modalidade", lembra Perdomo que é integrante do CCX e enxadrista Fundação Municipal de Esportes de Concórdia (FMEC).

Troféu Gustavo Kuerten de Excelência no Esporte foi criado por meio do Decreto n° 1.279 de 16 de abril de 2008, com o objetivo do Estado de Santa Catarina, por meio da Secretaria de Turismo, Cultura e Esporte (SOL), homenagear atletas, entidades, técnicos e equipes catarinenses que tiveram destaque especial ao longo do ano.

(Fonte: Ascom/Prefeitura de Concórdia)