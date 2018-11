Vários moradores da Rua Antonio Fadion, localizada no Bairro Imigrantes, Loteamento Zampronha, procuraram o Jornalismo da Rádio Aliança, na manhã de sexta-feira, dia 9, para reclamar da falta de água. Segundo eles, várias residências estão sem água durante o dia, a semana toda. Também registraram que quando retorna, à noite, a água não chega a ser suficiente para encher os reservatórios.

Uma das moradoras, Lurdes, destaca que esse problema vem se agravando desde início do ano e às vezes a falta de água dura dois ou três dias. A vizinha, Elsa, explicou que o marido tem 85, já ficou sem tomar banho por dois dias, porque não tinha água no reservatório, inclusive estaria faltando água para beber. Outra moradora incomodada com a situação, é Elizete sobrenome, que explicou que trabalha fora e só volta para casa na madrugada e também não tem água. Nem mesmo para a limpeza do lar.

Já Eliane informou que tem três filhos e não tem como dar banho neles. Ela está comprando água no mercado. Já Valdecir informou que os moradores já informaram a Casan sobre o problema, várias vezes, mais até agora nada foi resolvido.

O Jornalismo da Rádio Aliança entrou em contato com o chefe operacional da Casan, Marcos Roberto Fávero. Ele informou que há um problema em uma bomba e ela não estaria mais atendendo a demanda do consumo. Ele informou ainda, que a empresa já está realizando um processo de compra para substituir a bomba antiga. Fávero também registrou, que em no máximo em 20 dias o equipamento será substituído.

Por enquanto o abastecimento será feito de forma gradativa.