A cidade de Concórdia poderá ter um problema sem precedentes em relação ao número de focos do mosquito da dengue no próximo verão. E se isso acontecer, a culpa será toda da população.

Conforme divulgado nesta semana, a maior cidade do Alto Uruguai de Santa Catarina está com 81 focos registrados somente neste ano, com a descoberta de outros dois nesta semana.

Conforme as autoridades de saúde, um número sem precedentes e infinitamente maior que o registrado em todo o ano passado, quando ficou em aproximadamente 20 locais com as larvas do mosquito.

Bem verdade, que o número de focos que foram descobertos dentro do Cemitério Municipal de Concórdia no começo desse ano deu uma contribuição para esse montante. Porém, os focos que surgiram dentro do cemitério deram origem a outros nas imediações desse local.

O resumo disso tudo é que a população sempre foi, continua sendo e será a culpada por esse problema de focos de dengue. Apesar de todo o aviso, dos meios de comunicação estarem martelando nisso o tempo todo e de toda a informação disponível sobre o assunto, o povo continua dando de ombros para esses cuidados. É um pensamento errado de que "isso nunca vai acontecer comigo". Quando há uma preocupação, ela é com o terreno do vizinho. Não com o nosso, que tem lixo jogado e acumulando água parada, que tem calhas com criadouros, em que há acúmulo de água nos ralos e em vasos de flor.

Deduzo que a busca pelo comodismo faz com que as pessoas desleixem nesses cuidados. Também presumo que a vida corrida dos tempos modernos tire a disposição para, por exemplo, limpar o terreno nas horas de folga. Porém, toda e qualquer dsculpa quando se envolve saúde pública não terá fundamento. Se ninguém fazer a sua parte, a coisa vai complicar.

Digo isso porque já estamos vivendo dias de chuva mais frequentes e, principalmente, de calor. Ambiente propício para o mosquito se reproduzir e se desenvolver. E o Verão ainda não chegou!

Só para lembrar! Se a situação dos focos de dengue se agravar nos próximos meses, não adiantará nada a gente culpar a prefeitura. A culpa será inteiramente nossa!