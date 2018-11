Duas pessoas foram presas na manhã desta sexta-feira, 9 de novembro, em Seara.

As prisões aconteceram durante a Operação Olhos Abertos, deflagrada pela Polícia Civil do município com apoio do Canil de São Lourenço do Oeste, e policiais de Ipumirim e Arvoredo.

A ação foi comandada pela delegada Lívia Marques da Motta e teve a participação do setor de investigação da PC.

Foram presos os irmãos Sanderson Capelecho, 23 anos, e Tarlison Capelecho, 22 anos, popular Gordo. Ambos foram presos em suas residências no Centro e bairro São João no início da manhã.

Os dois são suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas e com eles a Polícia Civil também apreendeu certa quantidade de maconha, celulares e Notebook.

Após prestarem depoimento na Delegacia, os irmãos foram conduzidos ao Presídio Regional de Concórdia.

Investigação

A Operação Olhos Abertos da Polícia Civil é decorrencia de uma investigação iniciada ainda no mês de março e que começou com a prisão de Welerson Capelecho, que é irmão da dupla presa nesta sexta-feira.

