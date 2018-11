Nesta semana, a Vigilância Epidemiológica de Concórdia registro mais dois novos focos do mosquito da dengue, na Capital do Trabalho. Os registros foram feitos no KM 100 da BR 153 e na Mansuetto Fávero, no Catarina Fontana, área central da cidade.

Com isso, Concórdia passa a contar com o número recorde de 81 focos confirmados somente neste ano. No ano passado, foram menos de vinte confirmados nos doze meses. O município de Concórdia nunca teve tantos focos do mosquito da dengue em um período de doze meses, como nesse ano de 2018. A maior parte deles foi localizada no primeiro semestre, no Cemitério Municipal.

Durante o dia de hoje, a Secretaria Municipal de Saúde, através do Programa de Combate a dengue, deve se manifestar sobre as medidas que devem adotadas sobre essas ocorrências e reforçar as medidas necessárias que devem ser observadas pela população.