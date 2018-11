Mulher alega ter caído no que pode ser o "golpe do aluguel"

A Polícia Civil de Concórdia deve iniciar o trabalho de investigação sobre o que pode ser considerado o golpe do aluguel. O fato foi registrado na Central de Polícia na tarde da quarta-feira, dia oito.



Conforme a comunicante, ela teria alugado uma casa que estava sendo anunciada através da rede social. Em contato com o suposto proprietário, ficou acertado que o valor mensal seria de R$ 550,00. Porém, o mesmo teria exigido um valor caução de R$ 800,00, o que foi pago no começo da tarde da quarta-feira, dia sete. O suposto proprietário teria passado as chaves do imóvel.



Ainda de acordo com o relato, a comunicante não conseguiu abrir as portas do imóvel que havia alugado. Ela tentou manter contato com o suposto locatário, mas este teria cortado contato. Os vizinhos desse referido imóvel teriam dito de que os proprietários da casa seriam outras pessoas, não o rapaz que estava oferecendo a casa pela rede social.