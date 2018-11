A Associação Atlética Universitária de Handebol Feminino venceu a sua segunda partida nos Jogos Universitários Brasileiros, que estão acontecendo em Maringá, no Paraná. A equipe concordiense, que representa a UnC Concórdia ganhou do Uniateneu, do Ceará, por 32 a 14. Com o resultado, o time do técnico Alexandre Schneider está na próxima fase. Não há informações do time que será adversário na briga por um lugar na decisão.