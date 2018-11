Os deputados estaduais reeleitos, Moacir Sopelsa, do MDB, e Neodi Saretta, do PT, que representam Concórdia na Assembleia Legislativa, serão diplomados para a próxima Legislatura no dia 18 de dezembro. A solenidade será realizada no auditório do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, em horário a ser confirmado pelo Tribunal Regional Eleitoral.



A diplomação é um evento que antecede a posse. Nesta ocasião, os políticos recebem um documento confirmando que eles estão aptos a assumir os cargos, por já tere cumprido todas as etapas previstas na legislação. Para receber o diploma, é necessário estar com o registrao de candidatura deferido e com as contas aprovadas pela Justiça Eleitoral.



Além de Sopelsa e Saretta, nesta data também vão receber o diploma os demais 38 deputados estaduais eleitos ou reeleitos no dia sete de outubro, mais o governador eleito, Comandante Moisés e os senadores eleitos Esperidião Amin, do Partido Progressista, e Jorginho Mello, do Partido da República, além dos 16 deputados federais eleitos ou reeleitos.



Nas eleições gerais do dia sete de outubro, Neodi Saretta (PT) recebeu 39.131 votos e Moacir Sopelsa, do MDB, 34.722.