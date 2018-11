Rodada definiu os primeiros classificados para as semifinais.

Na noite desta quarta-feira, a equipe do Lages foi até Fraiburgo e saiu com mais uma vitória. A equipe lageana bateu o Fraiburgo Futsal pelo placar de 3 a 2 em um jogo bastante movimentado.



Já em Piratuba, o Piratuba Futsal goleou o AC Coração do Contestado pelo placar de 6 a 2 e assim conquistou a primeira vitória na competição. Com o resultado a equipe do Piratuba se garantiu nas semifinais.



Estão garantidos também AGN Capinzal e Lages Futsal. A última vaga fica entre Fraiburgo e AC Coração do Contestado que decidem a classificação neste sábado em Fraiburgo ás 20h15 no centro eventos Sebastião Andrade dos Santos.



Na outra rodada, o Lages Futsal recebe o líder AGN Capinzal no Ivo Silveira ás 20h15.



As semifinais iniciam no dia 15/11. As finais estão agendadas para 24/11 e 01/12.



(Créditos: Assessoria de Imprensa LCF)