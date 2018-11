O superintendente da Fundação Municipal do Meio Ambiente de Concórdia, Gilberto Romani, tem razão! Medidas duras precisam ser tomadas em relação ao lixo que está sendo depositado de forma irregular em alguns locais da cidade.

Nesta semana, um grande acúmulo de lixo e entulho foi registrado às margens da estrada de acesso entre o Frei Lency e Santa Terezinha e outro ponto em um terreno particular nas imediações do Flamenguinho.

Certamente, esses não são os únicos pontos de acúmulo irregular de lixo. Quem vai para o interior, volta e meia se depara com situações desse tipo às margens de algumas estradas. Não na quantidade verificada nesta semana. Mas têm!



É inadmissível que em pleno ano de 2018, esse tipo de situação ainda permaneça! Que a sociedade, ou parte dela, ainda não tenha despertado para a consciência ambiental plena que tanto se fala nas escolas, nos meios de comunicação, na internet, por tudo.



Não sei você leitor, mas eu não consigo jogar no chão sequer um papel de bala. Guardo no bolso e só me livro quando acho uma lixeira. Faço isso até quando estou a pé, em via pública. É um ato espontâneo, fruto de uma educação reforçada que tive sobre meio ambiente na escola, lá nos idos dos anos 90.



Ao observar os dois casos de grande quantidade de lixo, depositada irregularmente em dois locais em Concórdia, eu me pergunto se isso é fruto da falta de conhecimento sobre a importância de se preservar o meio ambiente ou se isso é uma forma de dar um jeitinho em passar por cima de uma atitude correta em prol da própria comodidade. Mesmo porque, em Concórdia, há meios e mecanismos acessíveis que possibilitam o descarte correto de muitos resíduos. Diante dessa situação, qualquer transgressão nesse aspecto, é algo que merece estudo!



Porém o que se sabe é que agora, quem for flagrado descartando lixo na natureza, de forma irregular, ou permitindo que seu imóvel seja um depósito irregular de lixo, vai ter que dar explicação para a Polícia Ambiental e, por consequência, ao Ministério Público. Nesse caso, a dor de cabeça será maior!



Cuidar da natureza e ter uma consciência ambiental não é somente uma premissa de quem defende essa bandeira como, por exemplo, os ambientalistas. Também é uma bandeira da sociedade com o um todo. Não é modismo, é uma necessidade dos tempos modernos. Porém, infelizmente, essa consciência ainda não foi despertada para alguns, pelo aqui por essas bandas!