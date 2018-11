Uma reunião realizada nesta semana na Prefeitura de Irani, entre a Administração e o comando dos Bombeiros Voluntários do município, oficializou o repasse de uma ambulância à Corporação. O veículo é da Secretaria de Saúde, mas estará à disposição dos Bombeiros nos próximos dias.

De acordo com o comandante dos Bombeiros de Irani, Sandro Alves Pereira, o veículo vai auxiliar muito no atendimento. “Com certeza vai ser muito importante, vai suprir uma demanda que temos. A Secretaria de Saúde de Irani adquiriu uma ambulância nova recentemente e vai nos passar a usada, mas que está em ótimas condições de uso, com a mecânica em dia e pronta para o serviço. Vamos fazer apenas a caracterização dela”, comenta ele.

A ambulância que será repassada fará atendimentos de emergência, pré-hospitalares, socorros e será utilizada em ocorrências como acidentes, tanto no município como nas rodovias atendidas pela Corporação de Irani.

Pereira ressalta a importância da parceria entre a Prefeitura e os Bombeiros. “A iniciativa foi da Administração, que entende nossa necessidade e a importância do trabalho dos Bombeiros. Hoje, por exemplo, uma de nossas ambulâncias está com problemas no motor e o conserto iria custar mais de R$ 20 mil. Como vamos receber essa da Secretaria de Saúde, não vamos precisar gastar para arrumar, vamos vender e investir em equipamentos”, adianta ele. “Quem ganha com esta parceria é a população”, finaliza o comandante.