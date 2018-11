A Fundação Municipal do Meio Ambiente de Concórdia, a Fundema, promete tomar medidas mais duras para evitar que outros locais sejam depósitos irregulares de lixo, no município. A informação foi dada na manhã desta quinta-feira, dia oito, pelo superintendente do órgão, Gilberto Romani, durante entrevista ao Mesa Redonda da Rádio Aliança. Conforme informações já divulgadas pela Rádio Aliança, dois locais estão recebendo lixo e entulho de forma irregular em Concórdia e os registros foram confirmados pela fundação.

Conforme Romani, esses podem não ser os únicos locais e medidas duras serão tomadas. "A gente sempre procura reseolver de forma pacífica, sem estar notificando ou aplicando multa. Nas não deu mais! Toda a oportunidade que o Poder Público está dando para que as pessoas descartem corretamente o lixo e a gente se depara como situações como essas. Chegamos num ponto em que vamos passar os casos, a partir de agora, para a Polícia Militar Ambiental, que tem o poder de notificar e aplicar multas, além de levar a situação ao Ministério Público", afirma.

Conforme já noticiado pela Rádio Aliança, a Fundema se deparou com dois grandes depósitos de lixo em situação irregular em Concórdia. Um deles foi localizado às margens da estrada de ligação entre o Frei Lency e a Linha Santa Terezinha e o outro, em um terreno particular nas imediações do bairro Flamenguinho.