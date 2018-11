Banco de Sangue do HSF está com estoque reduzido e pede doações

O banco de sangue do Hospital São Francisco de Concórdia está pedindo a colaboração da comunidade para que voluntários façam suas doações à unidade. Conforme informações, houve uma drástica redução nos estoques nos últimos dias. Não há uma explicação para isso, mas acredita-se que houve uma grande demanda por bolsas de sangue em função dos acidentes de trânsito registrados na região. O banco de sangue do São Francisco também atende outros hospitais da região.

A enfermeira responsável pelo banco de sangue do Hospital São Francisco, Taiane da Silva, em entrevista à Rádio Aliança, destacou que a necessidade maior neste momento é pelos tipos sanguíneos -O, +O, -B, +B, -AB e +AB.

Ela reforça que o índice de doações vem se mantendo na média, porém houve aumento de demanda. "Na medida que o pessoa vinha doar, a gente utilizava", afirma.

Para ser doador de sangue é necessário que o voluntário esteja bem de saúde, não estar tomando medicamento no momento, não ter feito nenhuma cirurgia no período de um ano, estar com a vacina em dia e com carência de seis meses da última, estar bem alimentado e trazer um documento com foto.