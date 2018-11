A Câmara de Vereadores de Arabutã poderá ter uma sede própria nos próximos meses. As tratativas para a compra de um terreno e a construção do prédio do Legislativo já iniciaram. Em entrevista ao Jornal Primeira Hora desta quinta-feira, dia oito, o presidente da Câmara de Vereadores de Arabutã, Hélio Losch, destaca que o terreno já está em vias de ser adqurido e as obras podem iniciar já no começo do próximo ano.



Conforme Losch, a aquisição do terreno deve ficar em torno dos R$ 200 mil e o valor da construção depende da elaboração do projeto, que já foi iniciado. A sede própria da Câmara de Vereadores ficará em frente a Prefeitura.



De acordo com o presidente do Legislativo de Arabutã, a Câmara de Vereadores segurou parte das sobras do orçamento do ano passado para viabilizar a compra do terreno. A tendência é de que haja a retenção de outra parte das sobras para que haja o encaminhamento da construção.