Morgana Almeida, chefe do Centro de Análise e Previsão do Tempo do Inmet, destacou nesta semana que os três estados do Sul do país deverão ter o retorno das chuvas apenas na próxima semana. Contudo, as condições ainda são favoráveis, sem grandes preocupações.

Nesta semana, as chuvas foram mais escassas, mas, por conta das massas de ar frio, as temperaturas se mantiveram baixas. Desta forma, não houve perda de umidade no solo.

As chuvas se estabeleceram em toda a região Centro-Oeste, em grande parte do Sudeste, na região amazônica e no Matopiba. A região Sul até teve chuvas, só que de forma mais tímida.

No geral, é possível dizer que as principais áreas produtivas do país foram agraciadas por bons volumes de chuva.

Entre os dias 7 e 15 de novembro, será possível observar uma maior concentração de chuvas ainda na região Central, mas já há indicativos de mais chuva na região Sul.

(Fonte: Notícias Agrícolas)