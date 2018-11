O acidente ocorreu no início da manhã desta quinta-feira, dia 8

Tombamento de carreta no trevo de Concórdia

Um tombamento de uma carreta foi registrado no início da manhã desta quinta-feira, dia 8 no trevo de acesso principal de Concórdia.

Conforme informações o motorista não sofreu ferimentos. O veículo ficou sobre a pista em direção ao Rio Grande do Sul. O trânsito está bastante complicado no local. A Polícia Rodoviária Federal de Concórdia está no local para os levantamentos.