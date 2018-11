O Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia levou aproximadamente seis horas para combater um incêndio em uma empresa no Distrito de Tamanduá, no interior do município. O fato foi registrado no fim da tarde desta quarta-feira, dia sete.



Conforme informações, o fogo queimou parcialmente um silo de armazenamento de pó desta empresa. Cerca de 20 mil litros de água foram usados para combater as chamas. Como o material, pó de madeira, é propício para propagar o fogo, os combatentes tiveram muito trabalho.



Ninguém ficou ferido neste sinistro.