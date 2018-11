Time concordiense ganhou do UnB, do Distrito Federal.

A Associação Atlética Universitária, que representa a Universidade do Contestado de Concórdia, nos Jogos Universitários Brasileiros, que acontecem em Maringá, venceu na estreia da competição. O time concordiense, que defende o título, ganhou do UnB, do Distrito Federal, por 34 a 15.



Nesta quinta-feira, dia oito, o time do técnico Alexandre Schneider enfrenta o Uniateneu, do Ceará.