Nesta quarta-feira (07) a equipe sub-17 do galo enfrentou a equipe de Seara no Campo do Ser 25 de Julho em Arabutã e venceu pelo placar de 1 a 0, o gol foi marcado por Felipe.



Dando sequencia aos trabalhos após a disputa do catarinense, a base concordiense segue em treinamento e disputando amistosos para manter o ritmo de jogo dos jovens atletas, e ainda neste mês no dia 23 será disputado mais um amistoso, desta vez em Concórdia contra a equipe do H.O.C Football Consulting, projeto no qual trabalha com atletas com o objetivo de serem empregados fora do país.



(Fonte: Ricardo Artifon/Concórdia)